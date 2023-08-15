بالصور.. شباب بلوزداد يجرى تحضيراته الجدية بـ 20 أوت

يواصل فريق شباب بلوزداد تحضيراته للموسم الكروي الجديد 2023/2024 بملعب 20 أوت بالعناصر.

وعرفت الحصة التدريبية التي قادها المدرب البلجيكي فندنبروك، اليوم الثلاثاء، حضور عدد من اللاعبين والأمر يتعلق بكل من بن غيث و درفلو و كداد و ساماكي إلى جانب بوتمان .

كما شهدت حصة اليوم حضور بكوش و زروقي والحارس معاشو و مزيان و بودرامة.

وقالت إدارة شباب بلوزداد، أن نصف التعداد أجرى حصة اليوم بمعقل الفريق، في انتظار التحاق البقية غدا الأربعاء لتنطلق الاستعدادات الفعلية للموسم الكروي الجديد.

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