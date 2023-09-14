بالصور.. شباب بلوزداد يجري أول حصة تدريبية بسيراليون

أجرى تعداد فريق شباب بلوزداد، أمسية اليوم الخميس، أول حصة تدريبية بسيراليون، تحسبا لمواجهة فريق بو رينجرز، لحساب رابطة الأبطال.

وسجل بعثة النادي البلوزدادي، وصولها إلى سيراليةن أمسية اليوم الخميس، حسب ما كشفت عنه الصفحة الرسمية للفريق.

وبعد التحاق تعداد الفريق بمقر اقامتهم بسيراليون، أخضع المدرب سفان فندنبروك، لاعبيه لحصة استرجاع.

يذكر أن المباراة التي ستجمع فريق شباب بلوزداد، بمضيفه بو رينجرز، تدخل ضمن الدور التمهيدي الثاني لرابطة أبطال إفريقيا.