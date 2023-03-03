بالصور.. شباب بلوزداد يحل بعنابة تمهيدا لمواجهة المريخ السوداني

حلّ فريق شباب بلوزداد بمدينة عنابة تحسبا لمواجهة المريخ في منافسة رابطة أبطال افريقيا.

كما كشفت إدارة شباب بلوزداد عبر بيان لها على الصفحة الرسمية للنادي على الفايسبوك أن اللاعبون جاهزون للموقعة الكروية عند استقبال الفريق السوداني الذي سبق له، وان فاز عليها في مباراة الذهاب.

وستلعب المباراة المنتظر، آن تكون قوية جدا بين الفريقين بملعب عنابة بعد التعذّر عن تنشيطها في ملعب 5 جويلية الاولمبي.

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