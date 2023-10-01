بالصور.. شباب بلوزداد يختتم استعداداته قبل مواجهة بو رونجرز

اختتم اليوم الأحد فريق شباب بلوزداد التدريبات بقيادة المدرب البلجيكي ستيفن فندنبروك أخر تحضيراته استعدادا لمواجهة بو رونجرز.

وجرت التدريبات في حضور جميع اللاعبين الاستعداداية للقاء الإياب من الدور التمهيدي الثاني من منافسة رابطة الأبطال الإفريقية.

ويسعى متوسط الميدان رؤوف بن غيث والبقية للفوز مجددا أمام اللفريق الضيف بعد الفوز عليه في لقاء الذهاب بثلاثية أهداف مقابل هدف.

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