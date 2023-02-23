بالصور.. شباب بلوزداد يختتم التحضيرات في ليبيا تحسبا للقمة المرتقبة

اختتم فريق شباب بلوزداد التحضيرات والاستعدادات التي أجراها بملعب “الشهداء بنينا” بمدينة بنغازي الليبية.

وأجرت التحضيرات وسط ظروف و معنويات مرتفعة تحسبا للقمة المرتقبة أمام المريخ السوداني لحساب الجولة الثالثة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

ويسعى المدرب نبيل الكوكي لقيادة لاعبيه للعودة بالنقاط الثلاث من ليبيا. ورد الاعتبار للفريق البلوزدادي الذي انهزم امام الترجي التونسي في اخر محطة له في منافسة رابطة الأبطال.

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