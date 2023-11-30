بالصور.. شباب بلوزداد يختتم تحضيراته بـ “أكرا” قبل مواجهة ميدياما الغاني

أجرى فريق شباب بلوزداد، اليوم الخميس، أخر حصة تدريبية تحضيرا لمباراة الغد ضد نادي ميدياما الغاني بملعب “بابا يارا سبور”.

وسيواجه شباب بلوزداد الخصم الغاني في ثاني موقعة له ضمن دور المجموعات من تصفيات رابطة أبطال إفريقيا.

وعرفت الحصة التدريبية حسب الأصداء، التي نقلتها الصفحة الرسمية لفريق الشباب الكبير، تواجد كل اللاعبين الذين أعلنوا جاهزيتهم لموقعة “ميدياما”، في شاكلة مبولحي وقديورة الذان يعرفان الأجواء الإفريقية جيدا.

كما قالت الصفحة الرسمية لشباب بلوزداد، أن اللاعبين تدربوا على الملعب الذي أرضيته معشوشبة طبيعيا، والذي يبعد عن الفندق بحوالي 15 دقيقة فقط.

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