بالصور.. شباب بلوزداد يختتم تحضيراته لنهائي كأس الجزائر

اختتم فريق شباب بلوزداد تحضيراته لنهائي كأس الجزائر الذي سيجمعه بفريق مولودية الجزائر غدا بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وجرت التحضيرات وسط أجواء رائعة ومعنويات مرتفعة، بملحق ملعب نيلسون مانديلا ببراقي في العاصمة.

كما عرفت التحضيرات حضور أغلبية اللاعبين خاصة الركائز بما فيهم شعيب كداد، بمعنويات في السماء، سميا وهو الذي استدعي لكتيبة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيش لأول مرة في مشواره الكروي.

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