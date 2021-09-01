بالصور.. شباب بلوزداد يستلم درع البطولة من رئيس الفاف

إستلم فريق شباب بلوزداد سهرة اليوم الأحد درع البطولة الثامن في تاريخه بعت تتويجه باللقب عن موسم 2020-2021 عن جدارة وإستحقاق وبفارق 8 نقاط عن ملاحقه وفاق سطيف بعد مرور 38 جولة.

وإحتضن قصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة مراسيم تسليم درع البطولة لفريق شباب بلوزداد، بعدما تعذر على الرابطة المحترفة تسليمه في الجولة الأخيرة من البطولة بسبب جائحة كورونا.

وشهد حفل تتويج شباب بلوزداد تواجد كل من وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، ووالي العاصمة يوسف شرفة، ورئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة، بالإضافة إلى رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار

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