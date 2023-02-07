بالصور.. شباب بلوزداد يشد الرحال صوب مصر لمواجهة الزمالك

تنقل اليوم الثلاثاء فريق شباب بلوزداد إلى مصر تحسبا لمواجهة الزمالك المصري برسم الجولة الأولى من دور المجموعات من رابطة الأبطال.

وتنقل الوفد البلوزدادي بأغلب اللاعبين بعد عودة الركائز الذين شاركوا في كأس إفريقيا للمحليين.

كما ترأس الوفد البلوزدادي الرئيس الجديد لمجلس الإدارة مهدي رابحي الذي خلف محمد بن الحاج.

كما يسعى المدافع شعيب كداد و رفقائه للعودة بنتيجة ايجابية من مصر. خلال مواجهة الجمعة المقبلة، وتحقيق إنطلاقة مثالية في العرس الكروي الإفريقي.

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