بالصور.. شباب بلوزداد يصل أكرا الغانية تحسبا لمواجهة ميدياما

وصل وفد فريق شباب بلوزداد، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الغانية أكرا تحسباب لمباراة الجمعة المقبل التي ستجمعه بالنادي المستضيف ميدياما.

وتندرج المباراة القادمة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات من منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

ويأمل القائد شعيب كداد و رفقائه للعودة بالثلاث نقاط رغم صعوبة المهمة. في الأجواء الإفريقية، بعد تحقيق بداية مثالية بالفوز بثلاثية أمام يانغ أفريكانز التنزاني داخل القواعد.

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