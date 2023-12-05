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الرياضة

بالصور.. شباب بلوزداد يصل الإسكندرية قبل مواجهة الأهلي المصري

بقلم عزيز طالبي
بالصور.. شباب بلوزداد يصل الإسكندرية قبل مواجهة الأهلي المصري
شباب بلوزداد
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التحق فريق شباب بلوزداد، مساء اليوم الثلاثاء، بمطار “برج العرب” بمدينة الإسكندرية. حسبما كشفت عنه إدارة الفريق العاصمي عبر الصفحة الرسمية.

وقالت، أن الرئيس مهدي رابحي ولاعبيه حطوا بمدينة الإسكندرية، على الساعة 16:00 سا بالتوقيت الجزائري، أين تنقلوا مباشرة إلى للإقامة بفندق راديسون.

كما أكدت أن المسؤولين عن نادي القرن المصري هم من استقبلوا البعثة البلوزدادية بالمطار.

ويسعى الفريق البلوزدادي للعودة بنتيجة إيجابية رغم صعوبة المأمورية أن النادي المصري العريق. لرد الاعتبار للنادي بعد الخيبة القاسية أمام نادي ميديامار في المباراة الماضية.

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