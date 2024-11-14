بالصور.. شباب بلوزداد يفوز وديا أمام قيادة القوات البرية

فاز فريق شباب بلوزداد، أمس الأربعاء، بالمباراة الودية التحضيرية، التي جمعته بفريق قيادة القوات البرية.

وتمكن أشبال المدرب عبد القادر عمراني، من حسم هذا اللقاء التحضيري لصالحهم بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وسجل الهدف الأول للشباب، اللاعب مزيان، في جاء الهدف الثاني، عن طريق مدافع الفريق المنافس ضد مرماه.

وتأتي هذه المباراة التحضيرية، التي خاضها النادي البلوزدادي، ضمن مساعي المدرب عبد القادر عمراني، لتصحيح الأخطاء قصد اعادة الفريق للسكة الصحيحة.