بالصور.. شباب بلوزداد يقدم لاعبه الجديد نوفل خاسف

قدمت إدارة شباب بلوزداد برئاسة مهدي رابحي، اليوم الأحد، اللاعب الجديد نوفل خاسف قادما من نادي تونديلا البرتغالي.

ونشرت إدارة شباب بلوزداد خبر التوقيع عبر الصفحة الرسمية للفريق، بعدما وضعت عدد كبير من الصور الجميلة للاعب الدولي الجزائري.

وكان اللاعب نوفل خاسف قد إجتاز الفحص الطبي بنجاح، صبيحة اليوم، ليمنح الرئيس مهدي رابحي الضوء الأخضر للتعاقد معه.

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