بالصور.. شباب بلوزداد يكشف القميص الجديد للفريق

كشفت إدارة نادي شباب بلوزداد، اليوم الجمعة، القميص الجديد للفريق، والذي سيتم خوص به باقي مباريات الموسم الجاري في مختلف المنافسات.

ونشرت إدارة شباب بلوزداد، عبر الصفحة الرسمية للفريق، صور القميص الجديد، من علامة شركة الألبسة الرياضية “بيما”.

كما أظهرت الصور التي نشرها مسؤولي النادي البلوزداد، كل التفاصيل التي تم اختيارها، انطلاقا الألوان الرسمية للفريق (الأحمر، والأبيض)، وشعار “النصر” الذي توسط القميص.

وتزامن الكشف عن القميص الجديد لفريق شباب بلوظداد، مع موعد مباراتهم المقمة، المقررة اليوم الجمعة، في مواجهة فريق حافيا كوناكري، بملعب “نيلسون مانديلا”، لحساب لقاء العودة من الدور التمهيدي الثاني المؤهل لدور مجموعات كأس الكونفيدرالية.