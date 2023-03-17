بالصور..شباب بلوزداد ينهي الشوط الأول بالتعادل السلبي ضد الزمالك

أنهى شباب بلوزداد، شوط مبارته ضد الزمالك المصري بالتعادل السلبي، في إطار مواجهة الجولة الخامسة لدور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا.

ولم يُحسن لاعبو الشباب، ترجمة الفرص لأهداف رغم السيطرة على مجريات اللعب في الخمسة والأربعين دقيقة الأولى.

حيث سدد لاعبو شباب بلوزداد 7 تسديدات نحو المرمى المصري، منها تسديدتين داخل الإطار.

وبلغت بنسبة إستحواذ السياربي على الكرة بلغت نسبة 57% بـ222 تمريرة، منها 176 تمريرة صحيحة‎.