بالصور.. شباب بلوزداد يُجري أول وأخر حصة تدريبية بمالي

بقلم عبد المالك عداد

بقلم عبد المالك عداد

أجرى أمسية اليوم الخميس شباب بلوزداد أول حصة تدريبية له بالعاصمة المالية باماكو تحسبا لمواجهة فريق “أس أونز كرياتور” المالي.

لحساب لقاء ذهاب الدور التمهيدي لمنافسة كأس الكونفديرالية الإفريقية لكرة القدم الذي سيكون حاسما قبل لقاء العودة بملعب 20 أوت.

وحضر الحصة التدريبية التي تعتبر الأولى والأخيرة لأبناء العقيبة كل اللاعبين وركز خلالها المُدرب المغربي رشيد الطاوسي على الإسترجاع.

وكذا تحضير التشكيلة المُحتملة لمواجهة الجمعة التي ستُلعب بملعب موديبو كايتا أين جرت الحصة التدريبية لأمسية اليوم.