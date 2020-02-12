بالصور.. “شباب بلوزداد” يُمنع من التدرب في بسكرة

وجد فريق شباب بلوزداد صعوبات في ايجاد ملعب لإجراء الحصة التدريبية التي كانت مُبرمجة اليوم ببسكرة.

الفريق البلوزدادي كشف على صفحته الرسمية في “الفايسبوك” ان زملاء الحارس مرباح كان من المُقرر ان يتدربوا عشية المباراة مثلما جرت عليه العادة بأحد الملاعب القريبة.

بيان “السياربي” اضاف ان إدارة الفريق إتفقت مع مدير الملعب صبيحة اليوم و الذي أبدى ترحيبا في حينها، لكن المفاجأة كانت بالمنع في آخر لحظة بحجة تلقيه تعليمات بإلغاء الحصة، بالرغم من شغور الملعب و تنقل كل الوفد في التوقيت المتفق عليه.

وبسبب هذا العائق قرر المدرب “فرانك دوما” إجراء الحصة التدريبية الآخيرة بالفندق، وتم على إثر ذلك تكييف الحصة مع مثل هاته الأرضيات.