بالصور.. شباب حي 400 مسكن ينظفون ويزينون حيهم بالوادي

أطلق شباب حي 400 مسكن بعاصمة ولاية الوادي اكبر حملة للتنظيف الحي وتزيت وطلاء الجدراء والارصفة.

بعد ان قاموا بالاحتجاج على وضع الحي في الفترة الصباحية.

وتجند كل الشباب في صورة تعكس ذاك الشباب الواعي الذي يريد تغييرمحيط الى الاحسن وحماية ابناءهم وانفسهم من انتشارالاوساخ .

الشباب لقوا كل الدعم والمساندة من كل اطياف المجتمع ووصل الامر الى تقديم التجار الماء مجانا وكل المعدات.

حيث تم تحويل الحي الى حي مثالي في اقل وقت.

في حين تبقى مثل هذه المبادرة بوابة وانطلاقة لمبادرات جديدة في كل احياء الولاية التي تغرق في الاوساخ والقمامة.

وأيضا تراكم الاتربة على حواف الارصفة.