بالصور.. شباب قسنطينة يباشر تحضيراته للموسم الجديد

باشر فريق شباب قسنطينة، أمسية اليوم الإثنين، تحضيراته للموسم الكروي الجديد، بخوض تعداد الفيق اول حصة تدريبية.

ونشرت إدارة النادي القسنطيني، عبر صفحتها الرسمية، صور هذه الحصة التدريبية الاولى التي أجراها لاعبيه.

كما اوضح ذات المصدر، بأن هذه الحصة التدريبية، جرت تحت اشراف المحضر البدني خالد قريون، وبحضور بعض مسؤولي الإدارة.

يذكر أن فريق شباب قسنطينة، سينافس في الموسم الكروي المقبل على ثلاثة جبهات، البطولة، كأس الجزائر، ورابطة أبطال إفريقيا.