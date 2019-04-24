بالصور..شباب من الوادي يغلقون طريق مجلس القضاء والسبب الحُكم!

أقدم عشرات الشباب على غلق الطريق المحاذي لمجلس قضاء الوادي بحي الـ19 مارس بعاصمة الولاية، إحتجاجا على حُكم القضاء

الذين رفضوه بعد أن أطلقته المحكمة، مفاده إدانت شبكة إجرامية متكونة من7 أشخاص في العشرينيات من العمر،

بتهمة السرقة والإعتداء على رعايا أجانب من جنسية تونسية بالطريق الحصين، التي نطقت المحكمة في حقهم 7 سنوات سجن نافذ.

وخرج الكثير منهم يؤكد أن العقوبة قاسية وأنهم تعرضوا للسرقة في تونس والإعتداء ولم يجدوا حتى من يستقبل شكواهم

وأنهم تعرضوا للإهانات ولم يتم إسترجاع حقوقهم، بالمقابل تقوم الجزائر بعقوبات خيالية حسبهم من أجل سرقة 150 دينار تونسي في حق7 شبان.

وأضاف المحتجون أن مثل هذه العقوبات تسلط على أبناء الشعب المسحوق دون أن يتم محاسبة المسؤولين الذين نهبوا الدولة طوال عقود.

وطالب المحتجون مراجعة الأحكام الصارمة في حق هؤلاء المتهمين وتخفيفها خاصة أن أغلبهم أغمي عليه ودخل في حالة هسترية بعد النطق بالحكم مباشرة.