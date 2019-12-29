بالصور: شباب من سطيف يبدعون في رسم الفقيد الفريق قايد صالح
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قامت ولاية وهران بنشر أجهزة لشحن البطاريات و توفير خدمات الأنترنت مجانا بحديقة سيدي محمد
وحسب مانشرته مصالح ولاية وهران فإن الأجهزة التي تم نشرها هي…
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تتواصل لليوم الثاني على التوالي، عملية البحث عن الضحية الثالثة الذي سقط بسد خراطة بولاية بجاية.
هذا بعدما تمكنت مصالح الحماية مدنية من إنتشال جثتين منذ…
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أبدع شباب من ولاية سطيف، بأناملهم في رسم جدارية تخليدا لروح الفقيد الفريق أحمد قايد صالح.
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