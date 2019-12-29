بالصور: شباب من سطيف يبدعون في رسم الفقيد الفريق قايد صالح

أخبار الجزائر
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بالصور: شباب من سطيف يبدعون في رسم الفقيد الفريق قايد صالح
بقلم النهار أونلاين

أبدع شباب من ولاية سطيف، بأناملهم في رسم جدارية تخليدا لروح الفقيد الفريق أحمد قايد صالح.


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