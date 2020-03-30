بالصور.. شباب يتطوعون لتقديم وجبات للأشخاص بدون مأوى بغرداية

أقدم عدد من الشباب المنحدر من حي الحاج مسعود على مبادرة خيرية لاطعام الأشخاص بدون مأوى المنتشرين في وسط المدينة ومحطة المسافرين والذين ينامون في هذه الأماكن.

وانطلقت المبادرة من طرف ثلاث شبان في العشرينات من العمر أين اتفقو بعد مشاورة اهاليهم الذين تكفلو بطو الطعام .

فيما يقومون هم بتقديمه لهؤلاء و ذلك من مالهم الخاص لينظم عدد اكبر من الشباب للمبادرة.

هذا وطالب الشباب الذين شكلو مجموعة تحت شعار شباب الخير الى ان يحذو الجميع حذوهم في ظل هذه الظروف.

ويتكفلو بإطعام العائلات الفقيرة والأشخاص بدون مأوى.