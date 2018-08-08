بالصور..شباب يطالبون بتوفير مناصب شغل بالشركات البترولية في الوادي

أقدم عدد من شباب بلدية دوار الماء الحدودية بولاية الوادي، على الاحتجاج أمام مدخل إحدى شركات التنقيب العاملة بالمنطقة.

وطالب المحتجون توفير مناصب عمل في هذه الشركات البترولية.

ورفع المحتجون شعارات تندد بالاقصاء الممارس على شباب المنطقة الحدودية التي لم يتم توظيف أي شاب منها.

وذلك رغم قيامها بالتنقيب منذ سنوات بالمنطقة، وأكدوا أنهم قاموا بالتسجيل في الوكالة المحلية للتشغيل بالدبيلة ومنهم أصحاب شهادات في عدة مجالات.

وحسب المحتجون فإنه في كل مرة يتم تلقي وعود بفتح مناصب في الشركات البترولية.

إلى حين فتح شركة سوناطراك للمسابقة الوطنية والتي أقصيت منها ولاية الوادي بحجة أنه بها شركات بترولية .

وهو الأمر الذي أثار حفيظة شباب المنطقة التي بها 3 شركات بترولية، أصبحت تستخرج جميعها البترول

ما يجعلها حاليا يمكنها فتح مناصب لتشغيل شباب الشريط الحدودي الذين ليس لديهم أي مصدر رزق غير الرعي أو بعض النشاطات الفلاحية .

وطالبوا الوصاية بالتدخل لانصافهم ومنحهم حقهم في مناصب عمل داخل هذه الشركات التي تنشط بإقليم ولاية الوادي.



