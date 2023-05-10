بالصور.. شبان الخضر في جولة استرخائية قبل مواجهة المغرب

أجرت عناصر المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، جولة استرخائية، أمسية اليوم الأربعاء، قبل مباراتهم امام المغرب.

وبرمج الطاقم الفني للمنتخب الوطني، بقيادة المدرب أرزقي رمان، هذه الجولة للاعبين، بهدف اخراجهم ابعادهم عن ضغط المباراة

كما ظهر العناصر الوطنية خلال هذه الجولة الاسترخائية، في معنويات عالية، وسادة أجواء مرحة بين اللاعبين.

يذكر أن المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، يواجه سهرة اليوم انطلاقا من الثامنة ليلا، نظيره المغربي، بملعب “الشهيد حملاوي”، ضمن ربع نهائي كأس امم إفريقيا.