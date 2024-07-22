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الرياضة

بالصور.. شبان بارادو يتوجون بلقب بطل الجزائر لموسم 2023/2024

بقلم كريم تيغرمت
بالصور.. شبان بارادو يتوجون بلقب بطل الجزائر لموسم 2023/2024
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توج نادي بارادو لفئة أقل من 17 عاما، اليوم الإثنين، بلقب بطل الجزائر 2023-2024، على حساب نادي مشعل تحدي برج بوعريريج.

وجاء تتويج نادي بارادو لفئة أقل من 17 عاما، بهذا اللقب، عقب فوزهم في مباراة النهاء، بنتيجة (1-0)، على حساب نادي مشعل تحدي برج بوعريريج.

وجاء الهدف الوحيد في هذه المباراة، بأقدام اللاعب نبيل قرفة، عن طريق مخالفة مباشرة، منح من خلالها الفوز لناديه بارادو.

وشهد هذا اللقاء النهائي، الذي احتضنه ملعب “1 نوفمبر” بتيزي وزو، حضور المدير اتلتقني الوطني عامر منسول، وأعضاء من المكتب الفيدرالي، بالإضافة لكل من مدير الشباب والرياضة لولاية تيزي وزو، ورئيس شبيبة القبائل الهادي ولد علي.

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