بالصور.. شبيبة الساورة تباشر تربصها الثاني بالعاصمة

إستأنف تعداد فريق شبيبة الساورة، اليوم السبت، تحضيراته الصيفية، بمباشرة ثاني تربص لهم الجاري بالعاصمة.

وكشفت الصفحة الرسمية لشبيبة الساورة، عن مباشرة تعداد الفريق ثاني تربص لهم بالجزائر العاصمة.

وجرت هذه الحصة التدريبية، تحت اشراف مدرب الفريق شريف حجار، وطاقمه الفني، تحسبا للموسم الكروي الجديد.

يذكر أن فريق شبيبة الساورة، أجرى تربصهم الصيفي الاول، بملعب “20 اوت” ببشار، قبل تنقلهم إلى العاصمة لخوض ثاني تربص.