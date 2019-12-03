بالصور.. شبيبة القبائل تجري آخر تحضيراتها قبل شد الرحال إلى تونس

أجرى فريق شبيبة القبائل، اليوم الثلاثاء، آخر حصة تدريبية له، بملعب “1 نوفمبر” بتيزي وزو، استعدادا لمواجهة الترجي الرياضي التونسي.

وشهدت هذه الحصة التدريبية لأشبال المدرب هيبرت فيلود، أجواء حماسية، وبمعنويات عالية لدى اللاعبين.

وسجل المدافع وليد بن شريفة، حضوره في هذه التدريبات، بعد غيابه عن الحصة الماضية، بداعي الإصابة.

يذكر أن شبيبة القبائل، ستشد الرحال غدا الأربعاء، إلى تونس، تحسبا لمواجهة نادي الترجي الرياضي، الجمعة المقبل، لحساب الجولة الثانية، من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.