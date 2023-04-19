بالصور.. شبيبة القبائل تجري أول حصة تدريبية بالملعب الرئيسي لـ 5 جويلية

تدرّب فريق شبيبة القبائل على الملعب الرئيسي لملعب 5 جويلية الأولمبي استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في رابطة أبطال إفريقيا.

وكشفت إدارة شبيبة القبائل أن التشكيلة أجرت أول حصة تدريبية بالملعب الرئيسي في نفس توقيت مباراة المنافس التونسي.

كما قالت أن اللاعب سوياد ورفقائه تدربوا أمس بالملحق التابع لملعب 5 جويلية الذي سيحتضن القمة بين الفريق الجزائري والتونسي على أمل الفوز ووضع رجل في نصف نهائي رابطة الأبطال.

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