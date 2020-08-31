بالصور.. شبيبة القبائل تحط الرحال ببجاية للشروع في تربصها التحضيري

إلتحق فريق شبيبة القبائل، اليوم الإثنين، بولاية بجاية، للشروع في التربص التحضيري الصيفي للفريق، استعدادا للموسم الكروي 2020-2021.

وكشفت إدارة شبيبة القبائل، عبر الصفحة الرسمية للفريق، عن وفد الفريق إلى مدينة بجاية، مكون من 49 عضو، منهم 33 لاعبا.

وسيخوض الكناري، تربصا تحضيريا بمدينة “أقبو”، يدوم لمدة 12 يوم، وهذا بعد خضوع جميع لاعبي الفريق لفحوصات طبية معمقة.

يذكر أن وفد شبيبة القبائل، سيتواجد خلال فترة التربص بفندق “أطلنتيس”، وسيخوض تدريباته على ملعب “إيفري”، مثلما تم الإعلان عنه في وقت سابق.