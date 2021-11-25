بالصور.. شبيبة القبائل تحط رحالها بسوازيلاند تحسبا لمواجهة ليوباردز

وصلت بعثة فريق شبيبة القبائل، اليوم الخميس، إلى سوازيلاندا، تحسبا لمواجهة فريق رويال ليوباردز، ضمن منافسة كأس الكاف.

وبعد سفرية طويلة وشاقة، حطت بعثة الشبيبة رحالها بسوازيلاند، أين ستخوض حصتين تدريبيتين قبل موعد مباراتها أمام فريق ليوباردز.

وتدخل هذه المباراة المقررة يوم الأحد المقبل، لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني من منافسة كأس الكاف، والمؤهل لدور المجوعات.

كما سيلعب لقاء العودة لحساب ذات الدور، بتاريخ 5 ديسمبر المقبل، بملعب “1 نوفمبر” بتيزي وزو، لتحديد المتأهل.