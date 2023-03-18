بالصور.. شبيبة القبائل تحقّق تأهل مبهر في رابطة الأبطال

تمكن فريق شبيبة القبائل من الفوز أمام ضيفه بيترو أتليتيكو الأنغولي بهدف مقابل صفر في مباراة، اليوم السبت، في منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وحقّق فريق “الكناري” تأهل الى الدور ربع النهائي، من المنافسة الأكثر تشويقا في إفريقيا.

وتمكّن اللاعب مواقي في الدقيقة 90 من عمر المباراة بعدما كانت تسير إلى النهاية بعد تمريرة حاسمة من زميله ماسينيسا.

وتنتظر، الشبيبة القبائلية مباراة الوداد البيضاوي المقبلة بملعب الدار البيضاء لحسم التأهل على رأس المجموعة.

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