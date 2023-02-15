بالصور.. شبيبة القبائل تحل بالعاصمة تحسبا لمواجهة الوداد المغربي

تنقل فريق شبيبة القبائل، اليوم الأربعاء، إلى الجزائر العاصمة، قادما من تيزي وزو، تحسبا لمباراتهم المقبلة في مواجهة الوداد المغربي.

ووصلت بعثة النادي القبائلي، ظهر اليوم إلى العاصمة، وبالتحديد مقر اقامتهم بفندق “هوليداي ان” بالشراقة.

كما سيخوض رفقاء القائد بدر الدين سوياد، آخر تحضيراتهم هنا بالعاصمة، تحسبا لمباراة الوداد البيضاوي المغربي.

يذكر أن شبيبة القبائل، تستضيف الوداد المغربي، يوم الجمعة المقبل، بملعب “5 جويلية” ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.