بالصور.. شبيبة القبائل تحيي الذكرى الأولى لرحيل الأسطورة محند شريف حناشي

استذكرت إدارة فريق شبيبة القبائل، رئيسها الراحل محند شريف حناشي، في الذكرى الأولى لوفاته، التي تتزامن وتاريخ 13 نوفمبر.

ونشرت إدارة النادي القبائلي، عبر الحساب الرسمي للفريق على “فايس بوك”، صورة لحناشي، أرفقتها بتعليق “الأبدي”.

كما قامت رئيس الشبيبة يزيد ياريشان، وأعضاء الإدارة، اليوم السبت، بزيارة قبر الفقيد، والترحم عليه

ويعد محند شريف حناشي، أحد أبرز رموز شبيبة القبائل، بالنظر لتاريخه الطويل والحافل بالإنجازات ىمع النادي، سواء كلاعب أو مسير.

كما يعتبر حناشي، عميد رؤساء الأندية الجزائرية، وأكثرهم تتويجا بالألقاب المحلية أو القارية، ليخلد اسمه بأحرف من ذهب في كرة القدم الجزائرية والإفريقية.

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