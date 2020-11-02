بالصور.. شبيبة القبائل تحيي ذكرى 1 نوفمبر من مسقط رأس عبان رمضان

إحتفل فريق شبيبة القبائل أمس الأحد، بالذكرى الـ66 لإندلاع ثورة التحرير الوطني، والذي يتزامن مع تاريخ 1 نوفمبر.

وأحيا فريق شبيبة القبائل هذه المناسبة، من مدينة “الأربعاء ناث إيراثن”، أين تم وضع إكليل من الزهور، أمام تمثال أحد مهندسي ثورة التحرير الوطني، الشهيد عبان رمضان.

وعقب ذلك، قام وفد الكناري، بزيارة قرية “إيغيل إيمولا” التاريخية، والتي تم فيها طبع بيان أول نوفمبر 1954، وتلقوا العديد من الشروحات من مرشد مختص.

واستغل لاعبو، ومسؤولي شبيبة القبائل، هذه الزيارة، لأخذ صورة تذكارية، كما حرصت إدارة الفريق على شكر كل سكان المنطقة على حفاوة الإستقبال.