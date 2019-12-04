بالصور.. شبيبة القبائل تشد الرحال إلى تونس

إنطلق وفد شبيبة القبائل، ظهيرة اليوم الأربعاء، من مطار هواري بومدين بالعاصمة، إلى تونس، تحسبا لمواجهة الترجي الرياضي التونسي.

وغادرت التشكيلة القبائلية، أرض الوطن على الساعة الـ(12:15)، نحو تونس، عبر رحلة للخطوط الجوية التونسية.

ومن المرتقب أن يصل الوفد القبائلي، إلى الأراضي التونسية على الساعة الـ(13:25)، تحسبا لمواجهة الترجي التونسي، يوم الجمعة المقبل، بملعب “رادس”، لحساب الجولة الثانية من رابطة أبطال إفريقيا.

ويطمح فريق شبيبة القبائل، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الترجي الرياضي التونسي، قبل عودته يوم السبت المقبل إلى أرض الوطن.