بالصور.. شبيبة القبائل تعين مدرب مساعد ومدرب حراس مرمى

عينت إدارة فريق شبيبة القبائل برئاسة عاشور شلول التقني محمد لاسات لتولي مهمة مدرب مساعد ليوسف بوزيدي.

وجدّدت إدارة الكناري، الثقة في المدرب لاسات، بعدما جددت الثقة في المدرب الرئيسي يوسف بوزيدي.

كما عينت إدارة الفريق القبائلي في قوت سابق، ابن الفريق مراد ايت طاهر في منصب جديد، ليعزّز الطاقم الفني.

إلى جانب ذلك، عينت ادارة الفريق لوناس قاواوي مدرب حراس المرمى حسب بيان الصفحة الرسمية للنادي.

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