بالصور.. شبيبة القبائل تفتتح متجر الألبسة الخاص بالفريق

افتتح فريق شبيبة القبائل صباح اليوم الثلاثاء، متجر الألبسة لعلامة “أوزو” الخاصة بالفريق، المتواجد بقلب مدينة تيزي وزو.

أشرف رئيس الفريق شريف ملال، على افتتاح هذا المتجر، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وبعض اللاعبين القدامى، بالإضافة للعديد من الشخصيات المعروفة.

كما سجل المغني القبائلي المعروف “تاكفاريناس”، حضوره في افتتاح هذا المتجر، أين قاسم النادي القبائلي هذا الحدث.

وتوافد أنصار شبيبة القبائل، بأعداد غفيرة، لحضور هذا الافتتاح، واقتناء الألبسة الرسمية الخاصة بالفريق، خاصة وأن هذا الحدث يتزامن وموعد نهائي كأس الكاف،