بالصور.. شبيبة القبائل تقدّم المستقدمين الجدد لوسائل الإعلام

قدّمت إدارة شبيبة القبائل اللاعبين الجدد التي تعاقدت معهم في فترة الانتقالات الصيفية الجاري قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

والأمر يتعلّق بكل من قمرود. صنهاجي. بن يوسف. ولد حمو. ناصري. صالحي.

كما قرّرت إدارة “الكناري” التجديد للاعب أوقاسي.

وتسعى إدارة الشبيبة تقديم موسم استثنائي بعد التعاقد مع السداسي. كما تستهدف الاعتماد عليهم في مباريات المنافسة الافريقية.

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