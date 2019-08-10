بالصور.. شبيبة القبائل تكرم أسطورتها السابق رشيد دالي

كرمت إدارة شبيبة القبائل، أمس الجمعة، بملعب “الوحدة المغاربية” ببجاية، نجم وهداف الفريق لسنوات السبعينات، الدولي الجزائري، رشيد دالي.

وقدم رئيس النادي، شريف ملال، رفقة طاقمه الإداري، بعض الهدايا الرمزية، لنجمهم السابق رشيد دالي، تكريما منهم، وعرفانا لما قدمه للنادي.

وتم هذا التكريم، على هامش المباراة التي جمعت شبيبة القبائل، بالمريخ السوداني، لحساب ذهاب دور التمهيدي لرابطة أبطال إفريقيا.

واستذكر أنصار “الكناري”، التاريخ الحافل الذي سطره مهاجمهم السابق رشيد دالي، سنوات السبعينات، بألون الشبيبة، وحتى مع المنتخب الوطني.