بالصور.. شبيبة القبائل تكشف عن علامتها الخاصة بالألبسة “أوزوو”

كشفت إدارة شبيبة القبائل، عن علامتها الخاصة بالألبسة الرياضية، المسمات “أوزوو”، والتي سيتقمصها لاعبو الفريق، والطاقمين الفني والإداري، انطلاقا من الموسم المقبل.

وأكد الناطق الرسمي لشبيبة القبائل، مولود عيبود، أن الفريق سيدخل موسمه الجديد بالعلامة الجديدة الخاصة بالنادي “أوزوو”، مثله مثل كل بقية فئات الفريق.

وأوضح عيبود، أن هذه العلامة مسجلة باسم شبيبة القبائل، والإدارة ستعمل على فتح فروع معتمدة، لبيع الألبسة ذات علامة “أوزوو”، عبر مختلف الولايات، على طريقة الأندية الأوروبية.

وبهذا تصبح شبيبة القبائل، أول فريق جزائري يملك علامة سمية خاصة بالنادي، لصناعة مختلف ألبسة الفريق.

وبهذا سيكون فريق شبيبة القبائل، أول نادي جزائري يملك علامة رسمية مسجلة، خاصة بالنادي، لصناعة مختلف الألبسة الرياضية للفريق.