أنهى فريق شبيبة القبائل، الشوط الأول من مباراته أمام اتحاد العاصمة، متفوقا بنتيجة 1-0، في المباراة التي تجمعهم لحساب الجولة الـ29.

وتمكن اللاعب نسيم يطو، من افتتاح باب التسجيل لشبيبة القبائل، في الدقيقة الـ20 من الشوط الأول، بعد انفراده بالحارس برفان.

وكان بإمكان أشبال يوسف بوزيدي تعميق الفارق في هذا الشوط من المباراة، لولا تسرع مهاجمي الشبيبة في عديد من المناسبات.

من جهتهم حاول أبناء سوسطارة تعديل الكفة عن طريق كل من درفلو ويعيش، إلا أن محاولاتهم اصطدمت بدفاع الشبيبة الذي كان في الموعد.

يذكر أن هذه المباراة تلعب بدون جمهور، بسبب العقوبة المسلطة على فريق شبيبة القبائل.