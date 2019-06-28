بالصور.. شجار بين جارين ينتهي بجريمة قتل في بريكة

إهتزت دائرة بريكة غرب ولاية باتنة، على وقع شجار بين وليّين، إنتهى بجريمة قتل شنعاء راح ضحيتها شخص في العقد الرابع من العمر.

وحسب مصادر مطلّعة لـ”النهار”، فإنّ الجريمة وقعت بعد صلاة المغرب مباشرة، وذلك بالمخرج الشمالي للمدينة بحي طريق سطيف “سد العطعوطة”

أين وقع شجار لفظي تطور فيما بعد إلى تشابك بالأيدي،ليحمل أحد المتشاجرين آلة حادة ويغرسها في الضحية المدعو “ي_س” البالغ من العمر 43 سنة ويرده قتيلا.

وأضافت ذات المصادر، أنّ أسباب الشجار الذي انتهى بجريمة أليمة يعود لشجار أطفال فيما بينهم ليتحول فيما بعد إلى الأولياء.

ولاتزال التحريات في ملابسات وظروف الجريمة جارية لحد اللحظة، فيما يشهد منزل الضحية تطويق أمني مكثف.

وذلك خوفا من حدوث إنزلاقات بين عائلتي الضحية والجاني، التي بينهما صلة قرابة حسب بعض المقربين من العائلتين.