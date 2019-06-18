بالصور..شرطة الثنية وتيجلابين ترافق تلاميذ البكالوريا

قام إطارات أمن دائرة الثنية تزامنا وإنطلاق إمتحانات شهادة البكالوريا خلال الفترة الصباحية بمرافقة المترشحين على مستوى ثلاثة مراكز إمتحان

بإقليم الإختصاص، وخلال الفترة المسائية قام إطارات الأمن الحضري تيجلابين بمرافقة المترشحين على مستوى مركز إمتحان واحد

وهذا بالتنسيق مع إطارات خلية الإتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية بومرداس و بمشاركة أفواج الكشافة الإسلامية الجزائرية،

حيث تم تحسيس وتوعية أولياء المترشحين وكذا مستمعلي الطرقات بضرورة إحترام قواعد السلامة المرورية خاصة على مستوى المحيط الخارجي

لمراكز الإمتحانات،أين تم توزيع مطويات توجيهية تحتوي على مواضيع أمنية مرورية، وكذا عن أخطار المؤثرات العقلية على السياقة السليمة،

من أجل محاربة كل أشكال العنف المروري وهذا تحت شعار” بكالوريا بدون حوادث مرورية “.