بالصور.. شرطة المطار لتسهيل اجراءات عبور زوار بيت الله

شارك مراقب الشرطة مدير شرطة الحدود، ممثلا للمدير العام للأمن الوطني في الاحتفالية التي نظمتها جمعية إحسان للتكفل بالمسنين اليوم.

على شرف الدفعة الأولى لأداء مناسك العمرة، البالغ عددها 111 مسن من الجنسين، تابعين لدور العجزة والمسنين.

وأثنت رئيسة الجمعية على الجهود التي تقدمها الشرطة في دعم العمل الجمعوي. وتعزيز أواصر الشراكة بين مختلف جمعيات المجتمع المدني خدمةً للمواطن. كما أشادت بمشاركة الأمن الوطني في كل مرة لإنجاح مثل هذه المبادرات الإنسانية الخيّرة.

من خلال تقديم جملة من الإجراءات التسهيلية لفائدة المسنين وتقديم كامل الرعاية لهم حتى يتمكنوا من أداء مناسك العمرة.

وعبر بعض من هؤلاء المسنين المتوجهين إلى البقاع المقدسة عن شكرهم وامتنانهم للشرطة.

على كل ما يلقونه من مساعدات ودعم من أفراد الشرطة الجزائرية الساهرين على أمن وسلامة الأفراد والممتلكات.

وكرمت الجمعية اللواء عبد الغني هامل المدير العام للامن الوطني.

حيث اعتبرت هذا التكريم عربون وفاء وعرفان للجهود المستمرة التي يقوم بها وكذا منتسبي الأمن الوطني.

في دعم مختلف جمعيات المجتمع المدني وحرصه الدائم في تعزيز سبل العمل الجواري والتحسيسي والتوعوي اتجاه مختلف شرائح المجتمع.

مشيدةً بالتسهيلات التي تقوم بها مصالح شرطة الحدود، خلال مغادرة أو عند استقبال الحجاج والمعتمرين.

وقامت مصالح شرطة الحدود بمطار ”هواري بومدين” الدولي في نفس اليوم بتوفير كل الشروط اللازمة.

وتقديم كل التسهيلات المتعلقة بإجراءات سفر هذه الدفعة إلى البقاع المقدسة.