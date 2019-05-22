بالصور…شرطة الناصرية ببومرداس تنظم حملة تحسيسية لفائدة السائقين

نظم صبيحة اليوم إطارات فرقة الأمن العمومي بأمن دائرة الناصرية رفقة إطارات خلية الإتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية بومرداس

يوم إعلامي توعوي تحسيسي وقائي عن أخطار الوقوف والتوقف على الشريط الإستعجالي على مستوى الطريق الوطني رقم 12 ببلدية الناصرية

الرابط بين ولايتي بومرداس وتيزي وزو، حسبما أفاد به بيان لمصالح الأمن الولائي، اليوم الأربعاء .

تم خلالها تقديم توجيهات أمنية مرورية إستهدفت سواق المركبات بجميع أصنافها، بهدف التقليل من الحوادث المرورية خاصة خلال هذا الشهر الفضيل.

كما تم خلال هذه العملية التحسيسية توزيع مطويات تحتوي على نصائح أمنية مرورية حول أخطار الحوادث المرورية

وكذا أخطار السياقة تحت تأثير المؤثرات العقلية والمخدارات تحت شعار “معا بدون حوادث”، يضيف ذات المصدر .