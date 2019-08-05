بالصور.. شرطة برج منايل ببومرداس تحسس سائقي الدراجات النارية

نظم اليوم الإثنين، أمن دائرة برج منايل ببومرداس، بتنظيم حملة تحسيسية، إستهدفت أصحاب الدراجات النارية، على مستوى وسط المدينة

وقامت ذات المصالح، بتوعية هذه الفئة وحثهم بضرورة التقيد وتطبيق القانون، الذي يضمن سلامتهم أثناء السير في الطرقات،

وحسب بيان لذات السلك النظامي، قدمت جملة من النصائح في صورة تجنب السرعة المفرطة مع إلزامية إرتداء الخوذة أثناء السياقة،

من جهته تم تقديم توصيات وتوجيهات أمنية مرورية، لفائدة هذه الفئة من السائقين، مع توزيع مطويات تحتوي على نصائح وإرشادات

وأضاف ذات المصدر، أن هذه الحملات التوعوية التحسيسية مستمرة تمس كل الفئات من المركبات والسائقين بهدف التقليل من حوادث المرور.