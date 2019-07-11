بالصور..شرطة بومرداس ترافق الأفواج الكشفية بتوعيتهم عن أخطار الطرقات والبيئة بالمخيمات الصيفية

يواصل أمن ولاية بومرداس، بالتنسيق مع المحافظة الولائية للكشافة الإسلامية الجزائرية، نشاطاته الإتصالية الأمنية الجوارية للوقاية من مختلف الآفات الإجتماعية

بمناسبة موسم الإصطياف لسنة 2019، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الأمن الولائي، اليوم الخميس .

حيث قام إطارات خلية الإتصال والعلاقات العامة، بتنشيط وتقديم توجيهات أمنية لفائدة حوالي 450 شبل وزهرات من أفواج كشفية تابعين

من مختلف ولايات الوطن: غرداية، الأغواط، الجزائر العاصمة، تيزي وزو، البيض، بومرداس، سطيف، برج بوعريريج واد سوف، وعين الدفلى،

تمثلت هذه الدروس التوعوية حول أخطار الحوادث المرورية، حماية البيئة من كل النفايات والأوساخ خاصة في موسم الصيف التعريف بالخطوط الخضراء،

لغرض الإتصال والتواصل، لمحاربة كل أشكال الإجرام في الوسط الحضري، بهدف ضمان أمن المواطن وحماية ممتلكاته.