بالصور..شرطة بومرداس تستهدف أصحاب المحلات التجارية لردع المخالفين

سطرت فرقة شرطة العمران وحماية البيئة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن بومرداس، حملات تطهيرية تحسيسية تزامنا مع حلول شهر رمضان الكريم.

وهذا في إطار محاربة مظاهر التجارة غير الشرعية والإحتلال والإستيلاء غير القانوني لأجزاء من الأرصفة العمومية وضمها للملكية الخاصة بدون وجه حق.

واستهدفت الشرطة من خلالها تجار الممارسين لمختلف النشاطات التجارية المخالفين وسط مجموعة التجار أصحاب المحلات التجارية المطلة على الشارع الرئيسي.

داخل حي عليليقية والطريق الوطني رقم 24 بحي كنغاز والبالغ عددهم 45 تاجر، حسب بيان لمصالح الأمن الولائي، اليوم السبت.

حيث تم تحسيسهم وإتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم في حالات الإخلال بالأحكام المحددة لقواعد الممارسات التجارية، بما فيها إجراءات الحجز

وتحرير محاضر مخالفة ضدهم في حالة جنحة العود، هذه العملية ستستمر طيلة شهر رمضان الكريم، بهدف ضمان أمن وصحة المواطن.