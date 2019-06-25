بالصور..شرطة بومرداس تقدم توجيهات أمنية للمصطافين للوقاية من أخطار المخدرات

أخبار الجزائر
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بالصور..شرطة بومرداس تقدم توجيهات أمنية للمصطافين للوقاية من أخطار المخدرات
بقلم حكيم ش

قام إطارات فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بمعية خلية الإتصال والعلاقات العامة و فرقة الدراجات النارية بالمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية بومرداس

بتنظيم خرجة أمنية جوارية تحسيسية للوقاية من أخطار المخدرات والمؤثرات العقلية، تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة المخدرات
تم إستهداف المصطافين بمناسبة موسم الإصطياف خاصة الشباب منهم وكذا مستمعلي الطرقات فئة سواق المركبات على مستوى واجهة البحر ببومرداس
بالإضافة إلى توزيع مطويات توجيهية تضمنت نصائح أمنية حول أخطار المخدرات أثناء السياقة، حسبما جاء به بيان لمصالح الأمن الولائية.

خرجة أمنية تحسيسية

خرجة أمنية تحسيسية


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