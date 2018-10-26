بالصور..شرطة بومرداس تقيم حملة تضامنية للأشخاص بدون مأوى

شارك أمن ولاية بومرداس خلال ليلة أمس الخميس إلى الجمعة، في عملية مشتركة بين مديرية النشاط الإجتماعي لبومرداس ومديرية الصحة ومديرية الحماية المدنية.

بالإضافة إلى الهلال الأحمر الجزائري وبلدية بومرداس، حيث جابت قافلة شوارع وسط المدينة، الهدف منها كان تقديم وجبات ساخنة مع أفرشة للأشخاص بدون مأوى.

مع تحويل الراغبين في الإلتحاق بمراكز الإيواء عبر الولاية هذه العملية الثانية من نوعها خلال هذا الشهر، حسب مانص عليه بيان لمصالح الأمن.

لتبقى متواصلة على مدار الأشهر القادمة في سبيل حماية هذه الفئة من مختلف الأخطار التي يمكن أن يتعرضوا لها مع توفير الأمن لهم في كل الأوقات والظروف.